У Міноборони порахували, скільки чізбургерів можна купити на 1 млн грн виплат за "Контракт 18-24"

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Міноборони вирішило порахувати, скільки можна придбати чізбургерів на 1 мільйон гривень за "Контрактом 18-24"

Про це Міністерство оборони України повідомило в TikTok, передає RegioNews.

"Це дуже важливе питання", — йдеться в повідомленні Міноборони.

За версією відомства, при вартості 64 гривні за один чізбургер виплати можна витратити на 15 625 гамбургерів (чізбургер — вид гамбургера з обов'язковим додаванням сиру).

Нагадаємо, у Міноборони роз’яснили покроковий алгоритм, як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24".

Раніше повідомлялося, що до центрів рекрутингу ЗСУ звернулися вже понад 45 тисяч людей.