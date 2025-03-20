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20 березня 2025, 19:35

У Міноборони порахували, скільки чізбургерів можна купити на 1 млн грн виплат за "Контракт 18-24"

20 березня 2025, 19:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міноборони вирішило порахувати, скільки можна придбати чізбургерів на 1 мільйон гривень за  "Контрактом 18-24"

Про це Міністерство оборони України повідомило в TikTok, передає RegioNews.

"Це дуже важливе питання", — йдеться в повідомленні Міноборони.

За версією відомства, при вартості 64 гривні за один чізбургер виплати можна витратити на 15 625 гамбургерів (чізбургер — вид гамбургера з обов'язковим додаванням сиру).

@ministry_of_defense_ua Контракт 18-24 #міністерствооборони #армія #контракт #виплати #зсу оригінальний звук - Міністерство оборони України

Нагадаємо, у Міноборони роз’яснили покроковий алгоритм, як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24".

Раніше повідомлялося, що до центрів рекрутингу ЗСУ звернулися вже понад 45 тисяч людей.

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війна гроші Міноборони молодь ЗСУ контрактна служба мобілізація Контракт 18-24
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