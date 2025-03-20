В Минобороны посчитали, сколько чизбургеров можно купить на 1 млн грн выплат за "Контракт 18-24"
Минобороны решило посчитать, сколько можно приобрести чизбургеров на 1 миллион гривен за "Контрактом 18-24"
Об этом Министерство обороны сообщило в TikTok, передает RegioNews.
"Это очень важный вопрос", - говорится в сообщении Минобороны.
По версии ведомства, при стоимости 64 гривны за один чизбургер выплаты можно потратить на 15 625 гамбургеров (чизбургер – вид гамбургера с обязательным добавлением сыра).
@ministry_of_defense_ua Контракт 18-24 #міністерствооборони #армія #контракт #виплати #зсу оригінальний звук - Міністерство оборони України
Напомним, в Минобороны разъяснили пошаговый алгоритм, как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24".
Ранее сообщалось, что в центры рекрутинга ВСУ обратились уже более 45 тысяч человек.
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