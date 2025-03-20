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Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час Zoom-брифінгу для журналістів, інформує RegioNews.

"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", – сказав він.

Президент не назвав точну кількість отриманих винищувачів та не уточнив, з якої країни вони прибули.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через технічні проблеми затримується постачання Україні літаків F-16 від Бельгії. Прем'єр-міністр країни Барт де Вевер заявив, що Бельгія планує поставити ЗСУ винищувачі F-16 до 2026 року.