Україна отримала нову партію винищувачів F-16, – Зеленський
Повітряні сили ЗСУ ще кілька винищувачів F-16
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час Zoom-брифінгу для журналістів, інформує RegioNews.
"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", – сказав він.
Президент не назвав точну кількість отриманих винищувачів та не уточнив, з якої країни вони прибули.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через технічні проблеми затримується постачання Україні літаків F-16 від Бельгії. Прем'єр-міністр країни Барт де Вевер заявив, що Бельгія планує поставити ЗСУ винищувачі F-16 до 2026 року.
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