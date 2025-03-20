Партизани "АТЕШ" знайшли секретний склад росіян у Луганську
Представники партизанського руху "АТЕШ" виявили імпровізований склад боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Луганська
Про це повідомляє "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
За даними підпільників, окупанти розмістили арсенал у межах зруйнованого підприємства, який раніше вже зазнавало атак.
"Очевидно, командування вважає, що в такій розрусі ніхто не буде шукати склад, і що одна й та сама ціль не буде атакована повторно. Проте ворог активно намагається замаскувати об’єкт", – йдеться в повідомленні.
Партизани передали Силам оборони України всю зібрану інформацію.
Підпільники закликали місцевих жителів уникати перебування поруч із цим об'єктом через потенційну небезпеку.
Нагадаємо, в окупованому росіянами Маріуполі підірвали авто зі співробітником ФСБ.
Раніше повідомлялося, що агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили диверсію у Донецьку, внаслідок якої був знищений військовий автомобіль.