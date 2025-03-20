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20 березня 2025, 13:56

Партизани "АТЕШ" знайшли секретний склад росіян у Луганську

20 березня 2025, 13:56
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фото: Telegram/АТЕШ
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Представники партизанського руху "АТЕШ" виявили імпровізований склад боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Луганська

Про це повідомляє "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За даними підпільників, окупанти розмістили арсенал у межах зруйнованого підприємства, який раніше вже зазнавало атак.

"Очевидно, командування вважає, що в такій розрусі ніхто не буде шукати склад, і що одна й та сама ціль не буде атакована повторно. Проте ворог активно намагається замаскувати об’єкт", – йдеться в повідомленні.

Партизани передали Силам оборони України всю зібрану інформацію.

Підпільники закликали місцевих жителів уникати перебування поруч із цим об'єктом через потенційну небезпеку.

Нагадаємо, в окупованому росіянами Маріуполі підірвали авто зі співробітником ФСБ.

Раніше повідомлялося, що агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили диверсію у Донецьку, внаслідок якої був знищений військовий автомобіль.

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Луганська область партизани АТЕШ окупанти Боєприпаси склад
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