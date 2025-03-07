01:52  06 березня
Торкався і погрожував насильством: на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10-11 років
06:57  06 березня
У Харкові працівники ТЦК влаштували стрілянину і пошкодили авто
05:45  06 березня
Поцупила гроші, косметику та телефон: у Києві прибиральниця обікрала салон краси
UA | RU
UA | RU
07 березня 2025, 01:20

Сили оборони знищили пункти управління російської армії на Херсонщині та Курщині

07 березня 2025, 01:20
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У середу, 5 березня, Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточних ударів по ворожих цілях на Херсонщині та Курщині

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що були уражені пункт управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ у місті Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, та опорний пункт 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти збройних сил в селі Плєхово Курської області.

"Ці удари — продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил рф на шляху визволення тимчасово окупованої території України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня Повітряні сили завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади РФ у районі населеного пункту Троїцьке Курської області.

РФ війна ЗСУ Херсонська область втрати росіян Повітряні сили бої в Курській області РФ
Понад 90 тисяч солдат: Сирський озвучив втрати Росії у 2025 році
06 березня 2025, 21:45
Франція готова надавати Україні розвіддані замість США
06 березня 2025, 11:59
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
06 березня 2025, 07:29
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Російські дрони атакували передмістя Одеси: горять житлові будинки
07 березня 2025, 00:25
У фермерів виснажуються запаси картоплі: як це змінило ціни
06 березня 2025, 23:55
Чи повернуться відключення світла навесні: що може бути причиною
06 березня 2025, 23:45
На Волині 18-річного хлопця затримали на продажу наркотиків
06 березня 2025, 23:35
Житель Черкас замовив вбивство людини за 2 тисячі доларів
06 березня 2025, 23:05
В Одесі група чоловіків у військовій формі прикидались ТЦК і з погрозами вимагали гроші в чоловіків
06 березня 2025, 22:40
Побила і лишила помирати: киянка до смерті забила свою літню матір
06 березня 2025, 22:10
12 тисяч доларів за звільнення з ЗСУ: в Одесі викрили військових на хабарях
06 березня 2025, 21:52
Понад 90 тисяч солдат: Сирський озвучив втрати Росії у 2025 році
06 березня 2025, 21:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »