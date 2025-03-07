Сили оборони знищили пункти управління російської армії на Херсонщині та Курщині

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У середу, 5 березня, Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточних ударів по ворожих цілях на Херсонщині та Курщині

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що були уражені пункт управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ у місті Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, та опорний пункт 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти збройних сил в селі Плєхово Курської області.

"Ці удари — продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил рф на шляху визволення тимчасово окупованої території України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня Повітряні сили завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади РФ у районі населеного пункту Троїцьке Курської області.