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18 березня 2025, 15:45

Контракт 18-24 для молоді: з'явилася інструкція, як кандидатам пройти ВЛК

18 березня 2025, 15:45
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фото: Міністерство оборони України
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У лютому 2025 року Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. У відомстві покроково роз’яснили, як українцям, які хочуть підписати такий контракт, пройти медичний огляд для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби, а посадовцям – як його організувати

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Покрокова інструкція:

Крок 1. Кандидати мають отримати направлення, яке може формуватись двома способами:

  • в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних (реєстр Оберіг);

  • у паперовій формі.

Для формування направлення в електронному вигляді через реєстр Оберіг кандидат має особисто подати запит через мобільний застосунок – електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (Резерв+).

Під час формування запиту кандидат може обрати бажане місце проходження медичного огляду – за місцем розташування обраної військової частини, центру рекрутингу, або за місцем свого перебування на військовому обліку.

У реєстрі Оберіг, за умови відповідності кандидата віковому критерію, автоматично формується електронне направлення, яке надсилається йому у застосунок Резерв+.

У направленні повинні міститись назва й адреса обраної ВЛК, дата проходження медичного огляду, а також QR-код з відповідною інформацією.

Направлення, сформоване засобами реєстру Оберіг, може пред’являтись на ВЛК в електронному вигляді у застосунку Резерв+, або, за бажанням, може бути роздруковане і пред’являтись в такому вигляді.

Якщо кандидат не має можливості чи бажання подати запит через Резерв+, направлення може бути видане у паперовій формі.

Це може зробити командир військової частини або начальник центру рекрутингу Збройних сил, де кандидат проходить співбесіду, відразу після її завершення.

У паперовому направленні вказується назва найближчої ВЛК, яка буде проводити медичний огляд кандидатів від відповідної військової частини, та дата медичного огляду.

Направлення у паперовій формі видається громадянину на руки, і громадянин спрямовується на медичний огляд у визначену дату.

Крок 2. Контроль за організацією та проходженням медичного огляду

Контроль за організацією та проходженням медичного огляду здійснюють командири військової частини або начальники центру рекрутингу – для тих кандидатів, яким вони видали паперове направлення, а також для тих кандидатів, які при формуванні запиту у Резерв+ для отримання електронного направлення обрали ВЛК за місцем розташування відповідної військової частини.

Щоб проконтролювати проходження медичних оглядів кандидатами, командири військових частин або начальники центрів рекрутингу можуть залучати керівників районних (міських) ТЦК та СП, при яких функціонують визначені ВЛК.

Якщо ж кандидат вибрав у Резерв+ ВЛК за місцем перебування на військовому обліку, контроль за проходженням медичного огляду покладається на керівника відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Крок 3. Проходження медичного огляду

Посадова особа, яка контролює проходження медичних оглядів кандидатами, має у взаємодії з керівництвом закладу охорони здоров’я, на базі якого знаходиться визначена ВЛК, переконатись у наявності резервних часових проміжків у черзі на проходження медичного огляду та забезпечити, щоб їх першочергово надавали кандидатам.

Під час проходження медичних оглядів рекомендовано забезпечити присутність представників відповідної військової частини та/або ТЦК та СП щоб вони могли проконтролювати цей процес та допомогти кандидатам.

Крок 4. Психіатричний огляд

Окрім проходження медичного огляду ВЛК, кандидати повинні отримати довідку про проходження психіатричного огляду, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин.

Для цього посадова особа, яка здійснює контроль за організацією медичних оглядів, повинна визначити заклад охорони здоров’я, переконатись у можливості проходження відповідних процедур отримання довідок встановленого зразка на безоплатній основі.

За необхідності такі заклади охорони здоров’я можуть бути визначені підрозділами з охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

"Кандидати, за їх згодою, спрямовуються до визначених закладів охорони здоров’я у найкоротший термін для отримання довідки про проходження психіатричного огляду", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська молодь вже почала подавати заявки на контрактну військову службу. Роблять це через застосунок Резерв+.

Станом на лютий в застосунку було понад 10 тисяч звернень від чоловіків віком 18-24 роки, які хочуть долучитися до війська за програмою "Контракт 18-24".

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війна Міноборони молодь військова служба ВЛК Контракт 18-24
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