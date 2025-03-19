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Про це заявив міністр аграрної політики Віталій Коваль в етері Єдиного телемарафону, передає RegioNews.

"Ми втратили 20,5% всіх сільськогосподарських земель внаслідок війни, що вплинуло на скорочення обсягів вирощеної продукції. У врожайному 2021 році Україна виростила 106 мільйонів тонн зернових та технічних культур, тоді як минулого року вдалось виростити лише 77 млн т", – сказав він.

При цьому міністр додав, що чимало територій не підлягає обробітку через активні бойові дії або окупацію.

Слід зазначити, що через війну в Україні близько 139 000 квадратних кілометрів території забруднено мінами. Через заміновані поля щороку економіка втрачає 11,2 мільярда доларів США.