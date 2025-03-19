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19 березня 2025, 08:20

На Запоріжжі розвідники знищили російський ЗРК "Стріла-10"

19 березня 2025, 08:20
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скріншот із відео
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На Запорізькому фронті майстри FPV-дронів зі спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" перетворили важливі ворожі цілі в мотлох та ускладнили окупантам логістику

Кадри знищення ворожого озброєння та техніки оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"На відео ― ураження та знищення російських окупантів, їхнього транспорту та техніки, зокрема ЗРК "Стрєла-10" та БМ-21 "Град", ― йдеться в повідомленні.

Також завдяки дрону "Black Fury" розвідники завдали успішного вогневого ураження по ремонтній базі з десятками одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, напередодні воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм". Ця РЛС у реальному часі відстежувала українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів.

Також днями ЗСУ знищили ремонтну майстерню російської 155-ї бригади морпіхів.

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