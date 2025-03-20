фото: Министерство обороны Украины

В ходе войны с РФ беспилотные авиационные комплексы (БпАК) стали неотъемлемой частью разведки. Силы обороны активно применяют на поле боя отечественные разработки, превосходящие мировые аналоги. Среди них – БпАК "Raybird" ("ACS-3"), который переформатировал все существующие классификации беспилотников

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что маленький самолет "Raybird" (до 25 кг) может выполнять задачи, обычно подчиняющиеся лишь гораздо большим комплексам.

Этот украинский БпАК имеет большой боевой опыт: более 350 тысяч часов боевых вылетов и десятки миссий ежедневно. Отечественный самолет-разведчик может находиться в небе до 28 часов и преодолевать расстояние до 2,5 тысяч км. Благодаря таким характеристикам и компактной форме Raybird имеет возможность обходить вражеские системы ПВО и зоны активной работы РЭБ, чтобы проводить качественную визуальную разведку с высоты до 5,5 км и выполнять другие задачи.

Благодаря модульной конструкции и компактным размерам БПАК "ACS-3" может использоваться для различных миссий, не требует специальных условий для взлета и посадки, а также имеет высокую степень ремонтоспособности: за несколько минут можно заменить поврежденные детали.

Базовую модель БПАК разработали в 2016 году, а в 2018 году авиакомплекс "ACS-3/Raybird" приняли на вооружение ВСУ. С этого времени он постоянно совершенствуется и модернизируется.

" Изюминкой" одной из последних версий комплекса стала интеграция лазерной системы наведения корректируемых боеприпасов, работающей с точностью до метра. Это единственный в своем классе беспилотник, имеющий такую систему. И ее эффективность уже доказана в реальном бою. Лазерное целеуказание работает на достаточно далеком расстоянии от цели, чтобы произвести ее точное поражение и при этом сохранить борт-носитель системы", – отметили в Минобороны.

Боевой опыт, полученный в Украине, подтверждает надежность "Raybird", его устойчивость к радиоэлектронной борьбе и экономическую эффективность. Это делает БПАК ценным инструментом для оборонных и коммерческих миссий. В то же время локализация производства более 90% комплексов важна для развития украинской экономики.

Напомним, на днях Силы обороны получили на вооружение украинские преследователи "WINFLY".