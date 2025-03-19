Бригада "Помста" показала, як розгромила колону російської техніки на Донеччині
Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" розгромили колону ворожої бронетехніки й відбили черговий штурм противника в Донецькій області
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Ворог спробував прорвати українську лінію оборони на Курдюмівському напрямку.
"Знищено та уражено танк Т-72, БТР, БРЕМ та БМП", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині воїни підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" майстерно спалили ворожий танк. Бронетехніку знищили разом з екіпажем.
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