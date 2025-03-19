За сутки ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов, уничтожили десятки танков, артсистем и ББМ
За прошедшие сутки, 18 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 060 российских захватчиков, 12 танков, одну РСЗО, 14 боевых бронированных машин, 64 артсистемы врага и 100 БпЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 898 тысяч солдат.
Напомним, на Курщине Силы обороны поразили три редких северокорейских САУ "Коксан".
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