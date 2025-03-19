На Курщині Сили оборони уразили три північнокорейські САУ "Коксан"

скріншот із відео

У Курській області аеророзвідники 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з підрозділом реактивної артилерії уразили одразу три рідкісні північнокорейські самохідні артилерійські установки М1978 "Коксан"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Росіяни сховали артилерійські установки, які отримали від Північної Кореї, серед дерев. Для додаткового маскування та захисту від FPV-дронів загарбники встановили на них "мангали".

"Оператори полку виявили САУ та скорегували по них вогонь української реактивної артилерії, яка застосувала осколково-фугасні й касетні бойові частини. Це вже друге ураження САУ "Коксан" під час російсько-української війни", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що САУ М1978 "Коксан" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою армії Північної Кореї. Вона оснащена 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 км. Ключовою вимогою під час її створення була можливість завдавати ударів по Сеулу з півночі демілітаризованої зони.

Наразі армія РФ використовує її у війні проти України, намагаючись компенсувати втрати в артилерії.

Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".