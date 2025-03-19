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19 березня 2025, 06:49

Українські бійці знищили на Харківщині танк та МТ-ЛБ окупантів

19 березня 2025, 06:49
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фото: ДПСУ
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Прикордонники бригади "Помста" завдали удари по ворожій техніці на Харківщині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

На Харківщині ворог готувався до наступу, ховаючи свою техніку в лісосмугах. Пілоти підрозділу "Фенікс" вчасно виявили та знищили танк Т-72 і броньований тягач МТ-ЛБ, зірвавши плани росіян.

Нагадаємо, раніше аеророзвідники показали, як нічний бомбер "Вампір" полює на окупантів на Харківщині.

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