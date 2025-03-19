Українські бійці знищили на Харківщині танк та МТ-ЛБ окупантів

фото: ДПСУ

Прикордонники бригади "Помста" завдали удари по ворожій техніці на Харківщині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

На Харківщині ворог готувався до наступу, ховаючи свою техніку в лісосмугах. Пілоти підрозділу "Фенікс" вчасно виявили та знищили танк Т-72 і броньований тягач МТ-ЛБ, зірвавши плани росіян.

Нагадаємо, раніше аеророзвідники показали, як нічний бомбер "Вампір" полює на окупантів на Харківщині.