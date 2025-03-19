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19 марта 2025, 09:50

В Украине появилась новая специальность для операторов БПЛА: детали от Минобороны

19 марта 2025, 09:50
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фото: Минобороны
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В Украине официально вводится новая категория операторов – внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов. Они будут выполнять задания по аэроразведке и обнаружению взрывоопасных предметов

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает RegioNews.

Соответствующий стандарт ДСТУ 8820-4:2025 "Противоположная деятельность. Процессы управления. Часть 4. Процессы механизированного разминирования" утвердил Национальный орган стандартизации Украины.

Документ определяет основные принципы и ключевые требования к применению механизированных средств разминирования (МЗР) при очистке территорий от взрывоопасных предметов. Его введение в действие намечено на 1 мая 2025 года.

Благодаря внедрению этого стандарта предусмотрено:

  • регламентацию использования различных типов МЗР: от техники для обработки почвы до оборудования для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • установление требований к квалификации операторов МЗР, их обучению и сертификации;
  • нормирование мер безопасности при эксплуатации техники, в частности с использованием технологий дистанционного и автономного управления;
  • гармонизацию национальной нормативной базы с международными стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

В Минобороны добавили, что для тестирования механизированных средств разминирования планируется создание специального полигона. Это позволит обеспечить проверку техники в реальных условиях, повышая эффективность ее использования.

Напомним, в Збараже Тернопольской области открыли современный образовательный центр для подготовки операторов дронов. Действует на базе Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.

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