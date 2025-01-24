На Тернопільщині навчатимуть операторів дронів

фото: пресслужба МОН

В Збаражі на Тернопільщині відкрили сучасний освітній центр для підготовки операторів дронів. Діє він на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Цей простір створили у межах проєкту "#100 майстерень"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Новий центр оснащено новітнім обладнанням, зокрема інтерактивним тренажером для відпрацювання навичок керування дронами. Тут також є лабораторії для тактичних і технічних навчань.

Наразі за спеціальністю навчається 60 курсантів. Вони вивчають специфіку різних типів безпілотних систем і вчаться виготовляти до них деталі.

У центрі не лише навчають студентів, але й підвищують кваліфікацію педагогів. Так, у 2024 році навчання на базі центру пройшли вчителі курсу "Захист України" з усіх західних регіонів країни, опановуючи інноваційні методи роботи з безпілотниками.

На облаштування центру виділили понад 10 млн грн з державного й обласного бюджетів.

Довідка:

Ініціативу "#100 майстерень" запустили у 2024 році, тоді на неї виділили 549 мільйонів гривень державного фінансування.

Цьогоріч для втілення проєкту залучили 540 мільйонів гривень.

На сьогодні в Україні відкрили 12 майстерень для навчання операторів дронів.