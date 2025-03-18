"Лють" у ЗСУ: роботу підрозділів посилить солдат-робот

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Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що солдат-робот призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки підрозділів ЗСУ.

"Головне завдання наземних роботів – посилити наші підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках", – наголосили в оборонному відомстві.

Роботизований комплекс "Лють" випробований у реальних бойових умовах. Робот озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі.

НРК досить компактний – поміщається у кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном. Ємності акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи. "Лють" працює за широкого діапазону температур.

Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси "WINFLY" українського виробництва.

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Також Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.