"Лють" в ВСУ: работу подразделений усилит солдат-робот

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс "Лють" отечественного производства

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что солдат-робот предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки подразделений ВСУ.

"Главная задача наземных роботов – усилить наши подразделения и заменить солдата на самых опасных участках", – отметили в оборонном ведомстве.

Роботизированный комплекс "Лють" испытан в реальных боевых условиях. Робот вооружен пулеметом калибра 7.62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью.

НРК достаточно компактен – помещается в кузов военного пикапа, оснащенный бесшумным электрическим двигателем. Емкости аккумуляторов хватает на длительное время работы. "Лють" работает при широком диапазоне температур.

Оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности.

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотные авиационные комплексы "WINFLY" украинского производства.

Недавно Силы обороны Украины получили на вооружение скоростные дроны-камикадзе "NORD".

Ранее на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Также Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.