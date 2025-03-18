"Лють" в ВСУ: работу подразделений усилит солдат-робот
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс "Лють" отечественного производства
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает RegioNews.
Отмечается, что солдат-робот предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки подразделений ВСУ.
"Главная задача наземных роботов – усилить наши подразделения и заменить солдата на самых опасных участках", – отметили в оборонном ведомстве.
Роботизированный комплекс "Лють" испытан в реальных боевых условиях. Робот вооружен пулеметом калибра 7.62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью.
НРК достаточно компактен – помещается в кузов военного пикапа, оснащенный бесшумным электрическим двигателем. Емкости аккумуляторов хватает на длительное время работы. "Лють" работает при широком диапазоне температур.
Оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности.
Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотные авиационные комплексы "WINFLY" украинского производства.
Недавно Силы обороны Украины получили на вооружение скоростные дроны-камикадзе "NORD".
Ранее на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".
Также Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.