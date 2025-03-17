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17 березня 2025, 12:01

Франція може передати Україні додаткові винищувачі Mirage 2000

17 березня 2025, 12:01
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фото: з відкритих джерел
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Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage 2000

Про це інформує RegioNews із посиланням на інтерв’ю французського президента виданню Le Parisien.

За даними видання, нещодавнє перехоплення російської ракети українським Mirage 2000 набуло широкого розголосу. На цьому тлі Макрон заявив, що не виключає надання додаткових літаків, зокрема від третіх країн, які мають такі винищувачі на озброєнні.

Водночас La Dépêche із посиланням на слова Макрона повідомляє, що Франція також працює над прискоренням постачання ракет і безпілотників, які Україна визначила як пріоритетні.

Перші такі літаки Україна отримала від Парижа у лютому 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція використає відсотки із заморожених російських активів для військової допомоги Україні. Зокрема, це бомби для винищувачів, які раніше отримали українські військові.

Франція винищувач Mirage 2000 війна літак
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