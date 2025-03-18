Контракт 18-24 для молодежи: появилась инструкция, как кандидатам пройти ВВК

фото: Министерство обороны Украины

В феврале 2025 года Министерство обороны начало проект Контракт 18-24 – добровольную инициативу для украинцев в возрасте 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. В ведомстве пошагово разъяснили, как украинцам, желающим подписать такой контракт, пройти медицинское освидетельствование для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, а должностным лицам – как его организовать

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Кандидаты должны получить направление, которое может формироваться двумя способами:

в электронной форме средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных (реестр Оберег);

в бумажной форме.

Для формирования направления в электронном виде через реестр Оберег кандидат должен лично подать запрос через мобильное приложение – электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (Резерв+).

При формировании запроса кандидат может выбрать желаемое место прохождения медицинского осмотра – по месту нахождения избранной воинской части, центра рекрутинга или по месту своего пребывания на военном учете.

В реестре Обериг, при условии соответствия кандидата возрастному критерию, автоматически формируется электронное направление, которое посылается ему в приложение Резерв+.

В направлении должны содержаться название и адрес избранной ВВК, дата прохождения медицинского осмотра, а также QR-код с соответствующей информацией.

Направление, сформированное средствами реестра Оберег, может предъявляться на ВВК в электронном виде в приложении Резерв+, или, по желанию, может быть распечатано и предъявляться в таком виде.

Если у кандидата нет возможности или желания подать запрос через Резерв+, направление может быть выдано в бумажной форме.

Это может сделать командир воинской части или начальник центра рекрутинга Вооруженных сил, где кандидат проходит собеседование сразу после его завершения.

В бумажном направлении указывается название ближайшей ВВК, которая будет проводить медицинское освидетельствование кандидатов от соответствующей воинской части, и дата медицинского осмотра.

Направление в бумажной форме выдается гражданину на руки и гражданин направляется на медицинское освидетельствование в определенную дату.

Шаг 2. Контроль за организацией и прохождением медицинского осмотра

Контроль за организацией и прохождением медицинского осмотра осуществляют командиры воинской части или начальники центра рекрутинга – для тех кандидатов, которым они выдали бумажное направление, а также для кандидатов, которые при формировании запроса в Резерв+ для получения электронного направления избрали ВВК по месту расположения соответствующей воинской части.

Чтобы проконтролировать прохождение медицинских осмотров кандидатами, командиры воинских частей или начальники рекрутинговых центров могут привлекать руководителей районных (городских) ТЦК и СП, при которых функционируют определенные ВВК.

Если кандидат выбрал в Резерв+ ВВК по месту нахождения на военном учете, контроль за прохождением медицинского осмотра возлагается на руководителя соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.

Шаг 3. Прохождение медицинского осмотра

Должностное лицо, контролирующее прохождение медицинских осмотров кандидатами, имеет во взаимодействии с руководством учреждения здравоохранения, на базе которого находится определена ВВК, убедиться в наличии резервных временных промежутков в очереди на прохождение медицинского осмотра и обеспечить, чтобы их первоначально предоставляли кандидатам.

При прохождении медицинских осмотров рекомендуется обеспечить присутствие представителей соответствующей воинской части и/или ТЦК и СП, чтобы они могли проконтролировать этот процесс и помочь кандидатам.

Шаг 4. Психиатрическое освидетельствование

Кроме прохождения медицинского осмотра ВВК кандидаты должны получить справку о прохождении психиатрического осмотра, в частности на предмет употребления психоактивных веществ.

Для этого должностное лицо, осуществляющее контроль за организацией медицинских осмотров, должно определить учреждение здравоохранения, убедиться в возможности прохождения соответствующих процедур получения справок установленного образца на безвозмездной основе.

При необходимости такие учреждения здравоохранения могут быть определены подразделениями здравоохранения местных государственных администраций.

"Кандидаты, по их согласию, направляются в определенные учреждения здравоохранения в кратчайшие сроки для получения справки о прохождении психиатрического осмотра", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская молодежь уже начала подавать заявки на контрактную военную службу. Делают это через приложение Резерв+.

По состоянию на февраль в приложении было более 10 тысяч обращений от мужчин в возрасте 18-24 лет, которые хотят присоединиться к армии по программе "Контракт 18-24".

Читайте также: Мотивация по-новому. Власти призывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности