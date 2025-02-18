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Українська молодь вже почала подавати заявки на контрактну військову службу. Роблять це через програму Резерв+

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері Єдиного телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, в застосунку Резерв+ вже понад 10 тисяч звернень від чоловіків віком 18-24 роки, які хочуть долучитися до війська за програмою "Контракт 18-24". Він також додав, що заявки подаються не лише через застосунок. Також є можливість долучитися до війська через центр рекрутингу, безпосередньо в бригадах тощо.

Формат добровільної служби "Контракт 18-24" в Україні запустили 11 лютого 2025 року. Ця категорія добровольців може долучитися до війська за контрактом на рік, отримавши мільйон гривень додатково та низку пільг.

Слід нагадати, що добровольці віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт із Силами оборони, зможуть обіймати лише бойові посади. За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, вони отримуватимуть підготовку: 45 днів базової підготовки, 14 днів — фахової. А можливо й більше, залежно від того, на яку посаду заходить ця людина, а потім – ще два тижні для адаптації в бригаді. Молоді пропонують такі посади: