Бойцы ССО показали, как уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес"

скриншот с видео

На одном из направлений фронта воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм". Эта РЛС в реальном времени отслеживала украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

По важной цели россиян отработала тактическая группа ударных БпАК "Медоед" подразделения "Балиста" ССО.

"Этот комплекс предоставлял данные российской ПВО об объектах на высотах до 20 километров. Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом, а также снизило эффективность систем противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что иллюстрации к видео созданы с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, недавно на Угледарском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса".