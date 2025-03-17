На Донеччині бригада "Помста" знищила російський танк разом з екіпажем

фото: ДПСУ

На Донеччині воїни підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" майстерно спалили ворожий танк. Бронетехніку знищили разом з екіпажем

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Чергова недолуга спроба окупантів у Донецькій області прорватися до українських позицій на одинокому танку. Результат очевидний — пілоти "Фенікс" спалили "залізяку" разом з її екіпажем", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Покровському напрямку воїни 3-ї бригади оперативного призначення (БрОП) "Спартан" НГУ взяли в полон двох російських окупантів.