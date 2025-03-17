Прикордонники показали, як збивали "шахеди" на Одещині

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Вночі 16 березня російські війська знову тероризували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. На Півдні прикордонники Одеського загону збили три смертоносні БпЛА

Держприкордонслужба оприлюднила відео збиття ворожих безпілотників, передає RegioNews.

"У результаті професійної роботи бійців мобільних вогневих груп ворожі дрони-камікадзе перетворилися на брухт, не завдавши шкоди цивільній та критичній інфраструктурі. Від влучних пострілів уражені "шахеди" вибухнули у повітрі та, розлетівшись на друзки, впали в море", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська армія запустила по Україні 90 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 47 дронів, ще 33 — локаційно втрачені.