В Україні хочуть скасувати платіжку за транспортування газу для населення

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Народний депутат від фракції "Слуга народу", член бюджетного комітету Максим Заремський пропонує Верховній Раді скасувати плату за транспортування природного газу для населення

Про це йдеться у законопроєкті №13095, передає RegioNews.

Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання скасування плати за транспортування і розподіл природного газу для населення на час дії правового режиму воєнного стану.

Як зазначається у пояснювальній записці, ця платіжка має бути скасована на період воєнного стану та протягом року після його скасування.

Автор пояснює свою ініціативу тим, що "в Україні більшість людей виживає на мінімальних зарплатах і ще менших пенсіях чи інших соціальних виплатах", а водночас підвищуються податки.

"Законопроект у разі його прийняття сприятиме законодавчому врегулюванню питання скасування плати за транспортування і розподіл природного газу для населення на час дії правового режиму воєнного стану", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.