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11 березня 2025, 18:06

В Україні значно подорожчають цигарки: скільки коштуватиме пачка

11 березня 2025, 18:06
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фото: ілюстративне
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У квітні набирає чинності новий акцизний податок, що призведе до значного подорожчання тютюнових виробів. Відповідний законопроєкт №11090 вже переданий на підпис президенту

Як передає RegioNews, про це повідомили в Державній податковій службі.

Як зазначається, у поточному році акцизний податок на 1000 цигарок зросте з 57,4 євро до 78 євро. Це означає, що для кожної пачки мінімальний акциз становитиме 78 грн за поточним курсом НБУ. Відповідно, кінцева вартість цигарок може зрости на 40 грн за пачку.

Наразі середньостатична ціна на цигарки з фільтром медіум класу становить 104,30 гривні. Таким чином, після подорожчання вартість однієї пачки може сягати від 140 гривень.

Нагадаємо, прикордонники викрили канал розповсюдження контрафактних електронних сигарет та рідин.

сигарети ціна акциз економіка податкова служба
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