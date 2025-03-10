В Україні змінився показник для обчислення пенсій
Середній розмір заробітної плати у січні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 18 660 грн
Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба ПФУ.
"6 березня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за січень 2025 року. Він становить 18 660 гривень 32 копійки", - йдеться у повідомленні.
В Україні станом на початок 2025 року налічувалось понад 10 мільйонів громадян, які отримують пенсійні виплати.
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