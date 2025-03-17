В Украине хотят отменить платежку за транспортировку газа для населения
Народный депутат от фракции "Слуга народа", член бюджетного комитета Максим Заремский предлагает Верховной Раде отменить плату за транспортировку природного газа для населения
Об этом говорится в законопроекте №13095, передает RegioNews.
Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса отмены платы за транспортировку и распределение природного газа для населения во время действия правового режима военного положения.
Как отмечается в пояснительной записке, эта платежка должна быть отменена на период военного положения и в течение года после его отмены.
Автор объясняет свою инициативу тем, что "в Украине большинство людей выживают на минимальных зарплатах и еще меньших пенсиях или других социальных выплатах", а в то же время повышаются налоги.
"Законопроект в случае его принятия будет способствовать законодательному урегулированию вопроса отмены платы за транспортировку и распределение природного газа для населения во время действия правового режима военного положения", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.