В Украине хотят отменить платежку за транспортировку газа для населения

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Народный депутат от фракции "Слуга народа", член бюджетного комитета Максим Заремский предлагает Верховной Раде отменить плату за транспортировку природного газа для населения

Об этом говорится в законопроекте №13095, передает RegioNews.

Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса отмены платы за транспортировку и распределение природного газа для населения во время действия правового режима военного положения.

Как отмечается в пояснительной записке, эта платежка должна быть отменена на период военного положения и в течение года после его отмены.

Автор объясняет свою инициативу тем, что "в Украине большинство людей выживают на минимальных зарплатах и еще меньших пенсиях или других социальных выплатах", а в то же время повышаются налоги.

"Законопроект в случае его принятия будет способствовать законодательному урегулированию вопроса отмены платы за транспортировку и распределение природного газа для населения во время действия правового режима военного положения", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.