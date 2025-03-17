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17 березня 2025, 09:05

Вночі Україну атакували понад 170 російських дронів: як відпрацювала ППО

17 березня 2025, 09:05
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 17 березня російська армія запустила по Україні 174 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 90 дронів, ще 70 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України

Станом на 09:00 військові підтвердили збиття 90 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

"70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона збила 25 ударних безпілотників над Києвом.

РФ війна окупанти ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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