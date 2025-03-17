Вночі Україну атакували понад 170 російських дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 17 березня російська армія запустила по Україні 174 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 90 дронів, ще 70 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України
Станом на 09:00 військові підтвердили збиття 90 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.
"70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона збила 25 ударних безпілотників над Києвом.