Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 15 БпЛа: є пошкодження

фото: Facebook/Сергій Лисак

У Павлоградському і Синельниківському районах Дніпропетровської області внаслідок російських ударів зазнали пошкоджень інфраструктурні об'єкти

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, сили ППО, за попередньою інформацією, знищили на Дніпропетровщині 15 ворожих безпілотників.

У результаті атаки пошкоджено інфраструктуру в Павлоградському та Синельниківському районах. У Синельниківському районі також зазнали руйнувань приватний будинок, гараж і пожежна машина.

Окрім того, ввечері агресор обстріляв Покровську громаду в Нікопольському районі з артилерії. Внаслідок цього було знищено одну господарську споруду, ще одна – зазнала пошкоджень. Також постраждали приватний будинок і два парники.

У Павлоградському, Синельниківському та Нікопольському районах є перебої з електропостачанням.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, вночі 17 березня окупанти атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі працювала ППО. Через падіння уламків ворожих БпЛА застосовані аварійні відключення