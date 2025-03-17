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17 марта 2025, 09:05

Ночью Украину атаковали более 170 российских дронов: как отработала ПВО

17 марта 2025, 09:05
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 17 марта российская армия запустила по Украине 174 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 90 дронов, еще 70 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Орел, Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 военные подтвердили сбития 90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

"70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона сбила 25 ударных беспилотников над Киевом.

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