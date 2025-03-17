Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 17 березня
Вчора, 16 березня, Сили оборони України знищили 1 210 російських загарбників, 19 танків, одну РСЗВ, 11 бойових броньованих машин, 37 артсистем ворога та 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 895 тисяч солдат.
Нагадаємо, на Донеччині воїни підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" майстерно спалили ворожий танк. Бронетехніку знищили разом з екіпажем.
На Донеччині бригада "Помста" знищила російський танк разом з екіпажемВсі новини »
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