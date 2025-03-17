На Сумщині зенітники збили 12 російських "шахедів"
Сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила понад 10 російських ударних безпілотників типу "Shahed"
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 17 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 12 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 722 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.
Нагадаємо, протягом 16 березня російські війська здійснили 114 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак є загиблий та поранені.
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