У Генштабі прокоментували "оточення" українських військ у Курській області

фото: ілюстративне

Інформація про нібито оточення противником українських підрозділів в Курській області не відповідає дійсності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштабу ЗСУ.

"Повідомлення про нібито "оточення” противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ” продовжуються", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що наразі підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на Курщині.

"Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї. Від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Загроза оточення наших підрозділів відсутня", - наголосили у Генштабі.

Раніше у мережі поширили інформацію про те, що українські військові потрапили в оточення на Курщині. Крім того, у телеграм-каналах поширюють фото та відео з українськими військовими, яких армія РФ захоплює у полон.

Нагадаємо, Трамп попросив Путіна відпустити українських військових на Курщині.