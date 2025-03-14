Зеленский сделал заявление о Курской операции ВСУ

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Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

"Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила", - заявил Зеленский.

По его словам, Курская операция оттянула российские войска из Покровского, Харьковского и Сумского направлений.

Напомним, в начале августа 2024 года украинские войска прорвали границу, зашли на территорию Курской области и начали там свое продвижение. Как утверждают в Генштабе, за полгода РФ потеряла там около 40 тысяч солдат.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть хорошая возможность быстро завершить войну и обеспечить мир.