Зеленский сделал заявление о Курской операции ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Курская операция выполнила свою задачу
Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на Суспільне.
"Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила", - заявил Зеленский.
По его словам, Курская операция оттянула российские войска из Покровского, Харьковского и Сумского направлений.
Напомним, в начале августа 2024 года украинские войска прорвали границу, зашли на территорию Курской области и начали там свое продвижение. Как утверждают в Генштабе, за полгода РФ потеряла там около 40 тысяч солдат.
Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть хорошая возможность быстро завершить войну и обеспечить мир.
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