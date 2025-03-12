Після Джиди Трамп визначився, але Путін не піде на перемирʼя

Фейсбук розділився на дві половини: одні кажуть: «Путін не піде на перемирʼя ні в якому разі», а інші, що «Трамп визначився, але піде на поступки»

Фейсбук розділився на дві половини: одні кажуть: «Путін не піде на перемирʼя ні в якому разі», а інші, що «Трамп визначився, але піде на поступки»

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Давайте спробуємо з усім цим розібратися.

1. План росіян по зриву переговорів руками українців на цьому етапі провалився. Не остаточно, але зараз точно провалився. І тепер Ми заходимо на поле "невідомого". Що саме невідоме?

- Чи готовий Трамп, в разі відмови росіян від переговорів різко підняти ставки в нафтовому питанні і почати реально блокувати нафтовий експорт РФ;

- Чи готовий Путін, з огляду на вище сказане, сказати Трампу "ні", особливо зважаючи на все ще наявність українських військ на Курщині;

- В яку гру гратиме Китай? Мовчазно спостерігатиме чи перейде на сторону РФ ( думаю, що перший варіант більш вірогідний, Китай в гру вступить трохи пізніше);

2. Путін розуміє, що сказавши "ні" він може втратити підтримку великої ( основної) частини глобального півдня, особливо зважаючи на роль Саудівської Аравіі в переговорах. Це для Путіна дуже важливо, з огляду на його нав’язливе бажання стати третім полюсом світу. Окремо, варто нагадати, що неправильний крок зараз означатиме остаточну втрату можливостей для поліцейського контролю на пострадянському просторі, включно з Білоруссю.

3. В разі погодження на місячне перемирʼя, росіяни будуть робити наступні речі:

- Росія буде ставити неможливі умови, але їхні потуги будуть залежати перш за все від рішучості США вводити чи не вводити нафтові санкції;

- Росія спробує розторгувати "замирення", перш за все, Ірану та Північної Кореї в обмін на поступки в питаннях України;

- Росія підніматиме ставки в своїй угоді по корисних копалинах. Нагадаю, їхня пропозиція Трампу полягає не лише в спільному видобутку, але й в посередництві в продажі цих копалин в недружні країни. Простіше кажучи, це десятки мільярдів на рік вже зараз;

- Росія різко збільшить інтенсивність інформаційних атак по всьому світу. В Україні головний напрямок таких атак - хаотизація процесів (я впевнений, що вже сьогодні зʼявиться темник для росіян і корисних ідіотів про те, що перемирʼя на місяць - це зрада).

Наостанок, я вкотре хочу повторити: наша ціль - зберегти максимальну субʼєатність держави, максимальну кількість людей, максимальну кількість територій і обовʼязково вихід до Чорного моря. І не забувайте: переговори по суті, стартували лише вчора.