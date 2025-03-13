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13 березня 2025, 22:10

Стало відомо, про які "червоні лінії" Україна заявила США під час переговорів у Саудівській Аравії

13 березня 2025, 22:10
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Фото: ОП
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У ЗМІ з'явилась інформація, що українська делегація під час розмови з американцями в Джидді говорила про "червоні лінії". Зокрема, йшлося про перспективи членства в НАТО та ЄС

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на власні джерела, причетні до переговорів у Саудівській Аравії, передає RegioNews.

Співрозмовник журналістів наголосив, що на цій зустрічі українська сторона інформувала США про свої "червоні лінії". Зокрема, це стосується НАТО: для України це питання "не може бути зняте з порядку денного".

Зокрема, під час переговорів обговорювались інші ключові для України позиції.

"Для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України [у міжнародних організаціях], в тому числі в ЄС і НАТО. Питання [червоної лінії щодо] НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето", - каже інсайдер.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін відповів на пропозицю про припинення вогнем тим, що РФ згодна, проте ще нібито потрібно обговорити якісь деталі з Трампом. Президент України назвав цю заяву Путіна черговою маніпуляцією. За словами Зеленського, тепер всі повинні тиснути на РФ санкціями, щоб примусити країну-агресорку до миру.

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