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11 березня 2025, 20:13

Відновлення допомоги США та припинення вогню: результати зустрічі України та США в Саудівській Аравії

11 березня 2025, 20:13
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Фото: ОП
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Стали відомі результати зустрічі України та США у Джидді. Зокрема, йдеться про те, що Україна готова на припинення вогню, але якщо на це піде й російська сторона

Про це повідомили в Офісі президента України, передає RegioNews.

На порталі Офісу президента України опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді (Саудівська Аравія). Основні результати цієї зустрічі:

  • Україна висловлює готовність щодо пропозиції запровадити 30-денний режим припинення вогню за умови, якщо його прийме також російська сторона;
  • США негайно скасовують пазу в обміні розвідданими;
  • США відновлюють безпекову допомогу Україні;
  • Делегації визначать склади своїх переговорних груп і розпочинають переговори про мир.

Зокрема, президенти України та США домовились якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Зазначається, що це буде для зміцнення економіки України та гарантій довгострокової безпеки нашої держави.

Нагадаємо, що раніше зустріч української та американської делегацій коментували у Держдепі США. Спікерка висловила захват результатами зустрічі. Тож, судячи з усього, американська сторона залишилась задоволена переговорами.

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