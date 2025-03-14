30-дневное перемирие в Украине: в МИД рассказали подробности

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает RegioNews.

"Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это очень сложный процесс", – заявил он.

По словам Сибиги, линия фронта сегодня составляет более 1,3 тысяч километров. В частности, Украина имеет негативный опыт в рамках минского процесса, когда Российская Федерация 25 раз нарушила режим тишины, в связи с чем важно быть готовым к возможным провокациям со стороны страны-террориста.

"Поэтому сейчас будет все направлено, чтобы украинская сторона была готова с соответствующими командами, с соответствующими наработками, модальностями. Имею в виду, в том числе будущее видение договоренности или плана действий для достижения справедливого мира для Украины. Безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины", – добавил он.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили о результатах встречи украинской и американской делегаций в Джидде. Украина согласилась ввести 30-дневный режим прекращения огня при условии, что его примет также российская сторона.

Накануне Путин впервые сделал заявление о предложении прекращения огня в Украине.

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