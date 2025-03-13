Офіс президента під час війни за сотні мільйонів з бюджету будує свій великий бізнес, — нардеп

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Офіс Президента України під час повномасштабної війни з РФ за сотні мільйонів із бюджету і державних підприємств будує власний великий бізнес. Для цього ОП вигадав "схему"

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, найближчим часом відбудеться запуск "амбітного та сміливого" проєкту.

"Покажемо детально: як це робили, як залучали компанії підсанкційних осіб, звʼязки між "фунтами" та людьми з ОП. Сподіваємося, буде цікаво. Так що слідкуйте", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. Йому вдалося втекти за кордон.

Також у розслідуванні "Дзеркала тижня" йдеться про те, що Комарницький фінансував виборчу кампанію "Слуг народу" у Києві та керував виборчим штабом Миколи Тищенка на виборах до Верховної Ради. Також під час обшуків у Комарницького знайшли чорну бухгалтерію з прізвищами ряду народних депутатів партії "Слуга народу".

Напередодні керівництво "Київзеленбуду" спіймали на мільйонних "відкатах".

Міський голова Києва Віталій Кличко на тлі розслідування НАБУ заявив, що у столиці буде здійснена "реорганізація у сфері містобудування та земельних відносин".

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