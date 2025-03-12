Керівництво "Київзеленбуду" спіймали на мільйонних "відкатах"

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Правоохоронці затримали генерального директора, його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень "Київзеленбуду". За інформацією слідства, вони планували отримати щонайменше 25 млн грн "відкатів"

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що генеральний директор та перший заступник підприємства лобіювали інтереси певних комерційних структур під час процедури публічних закупівель, отримували та розподіляли корупційні кошти.

За підписання актів без перевірки якості та обсягів виконаних робіт, а також не створення штучних перешкод для їх подальшої участі у тендерах підрядні організації сплачували 15 % "відкату"від загальної суми перерахованих коштів. Тих, хто відмовлявся грати за правилами, просто не допускали до публічних закупівель.

Усі учасниками злочинної організації дотримувались заходів конспірації – використовували "шифри" при обговоренні, уникали спільних зустрічей, а зустрічі з представниками підрядників проводили в людних та громадських місцях.

Упродовж лютого цього року правоохоронці задокументували 15 фактів злочинної діяльності фігурантів: 5 – одержання від підрядників хабарів на понад 3 млн грн, 10 – вимогу щодо виплати визначених відсотків.

Загальна сума, яку члени злочинної організації планували отримати за договорами 2024 року, сягала 25 млн грн.

Затриманим оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу.

Також підозру отримали керівники підрядних організацій, їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях КО "Київзеленбуд" та підрядників вилучили 3,2 млн грн, отриманих як неправомірна вигода, а також грошей у різній валюті на загальну суму майже 1 млн грн. Крім того, документацію, нотатки із записами, флешнакопичувачі, авто тощо.

Усім посадовцям обрані запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави 51,4 млн грн для кожного.

Щодо інших підозрюваних – вирішується питання.

Максимальне покарання, що може загрожувати посадовцям, до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в кінці січня до суду скерували обвинувачувальний акт відносно екс-заступника начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд". Його звинувачують в розтраті коштів із бюджету в умовах воєнного стану.

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