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13 марта 2025, 17:35

Офис президента во время войны за сотни миллионов из бюджета строит свой крупный бизнес, - нардеп

13 марта 2025, 17:35
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иллюстративное фото: ukrinform.ua
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Офис Президента Украины во время полномасштабной войны с РФ за сотни миллионов из бюджета и государственных предприятий строит свой крупный бизнес. Для этого ОП придумал "схему"

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, в ближайшее время состоится запуск "амбициозного и смелого" проекта.

"Покажем подробно: как это делали, как привлекали компании подсанкционных лиц, связи между "фунтами" и людьми из ОП. Надеемся, будет интересно. Так что следите", — говорится в сообщении.

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Напомним, в начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом. Ему удалось бежать за границу.

Также в расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".

Накануне руководство "Киевзеленстроя" поймали на миллионных "откатах".

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне расследования НАБУ заявил, что в столице будет осуществлена "реорганизация в сфере градостроительства и земельных отношений".

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