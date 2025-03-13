Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого туриста

Фото: X / Luigi Brugnaro

Мер Венеції Луїджі Бруньяро відзначив нагородою українського військового Яніса Терещенка, який врятував чоловіка після ножового поранення

Про це італійський урядовець повідомив у соцмережі X, передає RegioNews.

Глава міста зустрівся із українцем і подарував йому книжку з історією Марко Поло, табличку з венеціанським левом та квитки Музею природознавства.

Він також висловив від імені всього міста солідарність українському народові та висловив надію на досягнення тривалого миру.

Як зазначає італійське видання Corriere della Sera, Терещенко розповів, що відколи прийшов на службу, завжди носить із собою аптечку.

Grazie Yanis, il tuo gesto è un esempio per tutti!



Oggi ho incontrato a Ca’ Farsetti Yanis Tereshchenko, il militare ucraino che lunedì pomeriggio ha salvato la vita ad un ragazzo a #Venezia, vittima di un accoltellamento.



Grazie al kit di pronto soccorso che porta sempre… pic.twitter.com/ur0ibsY0cX — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 12, 2025

Нагадаємо, 11 березня Яніс Терещенко під час своєї відпустки у Венеції, врятував життя людині. Він надав медичну допомогу чоловікові, який стікав кров'ю після ножового поранення.