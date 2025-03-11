У Венеції український військовий врятував пораненого туриста

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У Венеції український військовий врятував життя чоловіка, який стікав кров'ю через ножове поранення

Про це інформує RegioNews із посиланням на Corriere del Veneto.

За даними видання, в історичному центрі Венеції сталася сутичка між туристами. Двоє чоловіків почали смикати одне одного. Один із них дістав ножа і почав завдавати ударів іншому по руці й нозі.

Постраждалий намагався відійти, але, пройшовши кілька метрів, впав через значну кровотечу, що почалася внаслідок травм.

На місці інциденту опинився перехожий, який оперативно надав першу медичну допомогу пораненому.

Згодом з'ясувалося, що першу допомогу пораненому надав українських військовий, який перебував у відпустці в Венеції.

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