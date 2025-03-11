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11 березня 2025, 14:23

У Венеції український військовий врятував пораненого туриста

11 березня 2025, 14:23
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фото: x.com/ultrarightnow
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У Венеції український військовий врятував життя чоловіка, який стікав кров'ю через ножове поранення

Про це інформує RegioNews із посиланням на Corriere del Veneto.

За даними видання, в історичному центрі Венеції сталася сутичка між туристами. Двоє чоловіків почали смикати одне одного. Один із них дістав ножа і почав завдавати ударів іншому по руці й нозі.

Постраждалий намагався відійти, але, пройшовши кілька метрів, впав через значну кровотечу, що почалася внаслідок травм.

На місці інциденту опинився перехожий, який оперативно надав першу медичну допомогу пораненому.

Згодом з'ясувалося, що першу допомогу пораненому надав українських військовий, який перебував у відпустці в Венеції.

Нагадаємо, в Києвісталася погоня з перестрілкою, під час якої поліцейські намагалися зупинити водія позашляховика Mercedes.

Напередодні в Дніпрі водій Tesla "прокатав" на капоті працівника ТЦК.

Італія Венеція туристи український військовий поранення відпустка кров перша допомога
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