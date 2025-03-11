Вперше в Україні: 28-річна дівчина стала доноркою кісткового мозку для іноземця

фото: Український центр трансплант-координації

Уперше в історії українка стала донором кісткового мозку для іноземного пацієнта. Система автоматизованого підбору встановила, що реципієнтом став мешканець Італії

Про це розповіли в Українському центрі-трансплант-координації, передає RegioNews.

Процес забору матеріалу відбувся у київському "Охматдиті" і тривав кілька годин.

Донором кісткового мозку стала 28-річна Неля. Дівчина випадково дізналася про можливість допомогти, побачивши інформацію у сториз подруги. Вона заповнила анкету, після чого отримала конверт зі спеціальними паличками для забору зразків ДНК.

"Мені прислали конверт, у якому були палички для забору ДНК. Це не страшно – просто провести ними по щоках і відправити назад у реєстр", – розповіла дівчина.

Що відомо про Український реєстр донорів кісткового мозку

Цей реєстр створений для того, щоб допомагати пацієнтам із лейкемією та іншими серйозними захворюваннями крові, які потребують пересадки кісткового мозку, знаходити неродинних донорів.

Український реєстр нараховує понад 14,7 тисяч потенційних донорів і інтегрований у світовий реєстр із майже 40 мільйонами донорів.

Громадяни інших країн майже 200 разів були донорами для українців. Рятівні клітини привозили з Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Індії та навіть з США.

Більше про реєстр донорів кісткового мозку читайте за посиланням.

Нагадаємо, в кінці лютого в Чернігові Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс на знак підтримки українців став донор крові.