08:00  07 березня
На Київщині масштабна пожежа знищила СТО
06:33  07 березня
Мешканці Харківщини виявили на подвір'ї російську авіабомбу
06:15  07 березня
ЗСУ отримали вітчизняну систему для створення димової завіси
UA | RU
UA | RU
07 березня 2025, 15:47

У Києві чоловік обдурив волонтера на 400 тис. грн: що вигадав шахрай

07 березня 2025, 15:47
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав волонтера на 400 тис. гривень, розповідаючи про вигадану ампутацію ноги

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що 29-річний чоловік вигадував неправдиві історії та звертався до волонтера з проханням про фінансову допомогу.

Спочатку суми, про які він просив, були невеликими, але з часом його запити ставали дедалі більшими.

Зловмисник стверджував, що перебуває у зоні бойових дій, і потребує коштів на ліки, лікування після поранення, операцію з ампутації ноги, подальше лікування у Німеччині, а згодом навіть на протезування і реабілітацію.

У результаті цих маніпуляцій йому вдалося виманити у волонтера 400 тисяч гривень.

Обман розкрився, коли волонтер отримав фотографію нібито пораненої ноги, яка насправді виявилася знайденим в Інтернеті зображенням.

Наразі обвинувальний акт передано до суду, де матеріали справи буде розглянуто по суті.

Нагадаємо, на Київщині затримали шахрая, який наживався на родичах військовополонених.

Раніше ми розповідали, що в Харкові викрили "колл-центри", які ошукали іноземців на 11 мільйонів гривень.

аферист поранення нога лікування гроші суд Київ
Аферисти пропонували "захист від аферистів": на Дніпропетровщині викрили шахраїв, які вкрали в людей понад 2 мільйони
07 березня 2025, 14:42
На Дніпропетровщині ліквідували наркобанду "Біле братство"
07 березня 2025, 12:43
Поцупила гроші, косметику та телефон: у Києві прибиральниця обікрала салон краси
06 березня 2025, 05:45
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
В Україні деяким чоловікам дозволять виїжджати за кордон
07 березня 2025, 15:35
На Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію
07 березня 2025, 15:25
Ситуація на Сумщині погіршується: українські військові опинилися у напівоточенні
07 березня 2025, 15:20
Сезон грипу: епідпоріг перевищений у п'яти областях
07 березня 2025, 14:59
На Запорізькому напрямку українські прикордонники знищили укриття окупантів
07 березня 2025, 14:59
Аферисти пропонували "захист від аферистів": на Дніпропетровщині викрили шахраїв, які вкрали в людей понад 2 мільйони
07 березня 2025, 14:42
На Київщині чоловік зарізав знайомого під час застілля
07 березня 2025, 14:34
На вихідних в Україні прогнозується сонячна погода і до +18 градусів
07 березня 2025, 14:23
СБУ викрила жительку Дніпра, яка зривала мобілізацію
07 березня 2025, 14:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »