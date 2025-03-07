У Києві чоловік обдурив волонтера на 400 тис. грн: що вигадав шахрай

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У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав волонтера на 400 тис. гривень, розповідаючи про вигадану ампутацію ноги

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що 29-річний чоловік вигадував неправдиві історії та звертався до волонтера з проханням про фінансову допомогу.

Спочатку суми, про які він просив, були невеликими, але з часом його запити ставали дедалі більшими.

Зловмисник стверджував, що перебуває у зоні бойових дій, і потребує коштів на ліки, лікування після поранення, операцію з ампутації ноги, подальше лікування у Німеччині, а згодом навіть на протезування і реабілітацію.

У результаті цих маніпуляцій йому вдалося виманити у волонтера 400 тисяч гривень.

Обман розкрився, коли волонтер отримав фотографію нібито пораненої ноги, яка насправді виявилася знайденим в Інтернеті зображенням.

Наразі обвинувальний акт передано до суду, де матеріали справи буде розглянуто по суті.

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