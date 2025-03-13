Втрати ворога станом на 13 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 березня 2025 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 890250 (+1200) осіб,
- танків ‒ 10307 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21432 (+2) од,
- артилерійських систем – 24409 (+19) од,
- РСЗВ – 1314 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28983 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81) од,
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Нагадаємо, росіяни масовано атакували Херсон. Внаслідок атаки загинула 42-річна жінка.
Народний депутат Костенко спростував інформацію про вихід українських військових із СуджіВсі новини »
12 березня 2025, 14:49Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 14
12 березня 2025, 12:33РФ атакувала "Іскандером" припортову інфраструктуру та судно в Одесі: 4 загиблих, є поранені
12 березня 2025, 12:00
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Росіяни усіляко сподівалися, що будь-яка переговорна рамка буде зірвана українцями
13 березня 2025, 08:26На Сумщині три російських "шахеди" атакували гаражний кооператив
13 березня 2025, 08:12Росіяни за добу завдали майже 300 ударів по Запорізькій області
13 березня 2025, 07:45Росія атакувала Дніпро та область: в ОВА розповіли про наслідки
13 березня 2025, 07:45Іноземні волонтери привезли на Львівщину майже півсотні позашляховиків для ЗСУ
13 березня 2025, 07:20Росіяни масовано атакували Херсон: загинула жінка
13 березня 2025, 07:11У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
13 березня 2025, 06:58На Кіровоградщині знайшли в полі російську крилату ракету, яка не вибухнула
13 березня 2025, 06:43Голлівудська акторка заспівала на сцені "Червону руту"
13 березня 2025, 06:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України