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13 марта 2025, 07:29

Потери врага по состоянию на 13 марта 2025 – Генштаб ВСУ

13 марта 2025, 07:29
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фото: иллюстративное
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских окупантов по состоянию на утро четверга, 13 марта 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 890250 (+1200) человек,
  • танков ‒ 10307 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21432 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 24409 (+19) ед,
  • РСЗО – 1314 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1103 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28983 (+71),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40355 (+81) ед,
  • специальная техника ‒ 3777 (+0)

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Напомним, россияне массированно атаковали Херсон. В результате атаки погибла 42-летняя женщина.

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