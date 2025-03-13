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13 березня 2025, 06:58

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні

13 березня 2025, 06:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 13 березня у Чорному та Азовському морях немає російських бойових кораблів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас у Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, російський флот протягом тривалого часу не може мінувати Чорне море. Це пов'язано успішним діям Сил оборони України.

кораблі ВМС РФ Азовське море ВМС України ракета Чорне море російська армія
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