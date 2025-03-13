У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 13 березня у Чорному та Азовському морях немає російських бойових кораблів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас у Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 26 ракет.



За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, російський флот протягом тривалого часу не може мінувати Чорне море. Це пов'язано успішним діям Сил оборони України.