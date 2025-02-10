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10 лютого 2025, 07:27

У ВМС України пояснили, чому ворог більше не мінує Чорне море

10 лютого 2025, 07:27
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фото: ОК "Південь"
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Російський флот протягом тривалого часу не має можливості здійснювати мінування Чорного моря. Це пов'язано успішним діям Сил оборони України

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільне Новини", передає RegioNews.

Він пояснив, що ворог втратив ключові засоби мінування, зокрема авіацію. Тепер противник більше не має можливості масово скидати міни у Чорне море.

"Цей процес був бурхливий, допоки вони мали можливість робити це з Криму, допоки вони мали можливість скидати міни дистанційно з літаків. Але після знищення такого літака та після того, як вони були змушені покинути бойовими одиницями Крим, їхню таку активність було унеможливлено", — зазначив Плетенчук.

Однак він наголосив, що проблема вже закладених ворогом мін залишається актуальною. Плетенчук зазначив, що через масштабне мінування Азово-Чорноморського регіону необхідна повноцінна операція з розмінування, однак її проведення поки що неможливе через безпекову ситуацію.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ знищили російський літак Су-25 та уразили ворожий гелікоптер Мі-8.

мінування ВМС України флот Чорне море Плетенчук Дмитро
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