У ВМС України пояснили, чому ворог більше не мінує Чорне море
Російський флот протягом тривалого часу не має можливості здійснювати мінування Чорного моря. Це пов'язано успішним діям Сил оборони України
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільне Новини", передає RegioNews.
Він пояснив, що ворог втратив ключові засоби мінування, зокрема авіацію. Тепер противник більше не має можливості масово скидати міни у Чорне море.
"Цей процес був бурхливий, допоки вони мали можливість робити це з Криму, допоки вони мали можливість скидати міни дистанційно з літаків. Але після знищення такого літака та після того, як вони були змушені покинути бойовими одиницями Крим, їхню таку активність було унеможливлено", — зазначив Плетенчук.
Однак він наголосив, що проблема вже закладених ворогом мін залишається актуальною. Плетенчук зазначив, що через масштабне мінування Азово-Чорноморського регіону необхідна повноцінна операція з розмінування, однак її проведення поки що неможливе через безпекову ситуацію.
Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ знищили російський літак Су-25 та уразили ворожий гелікоптер Мі-8.