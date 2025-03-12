Українські військові показали, як за допомогою IRIS-T знищили крилату ракету
Українські бійці за допомогою німецького зенітного ракетного комплексу IRIS-T збили російську крилату ракету
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.
"ЗРК IRIS-T повітряного командування "Захід" знищує російську крилату ракету", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 12 березня російська армія атакувала Україну ракетами та 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 98 дронів, ще 20 — локаційно втрачені.
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